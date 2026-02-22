محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو

تحدث الفنان محمد نجاتي عن الصورة التي أثارت تفاعلًا واسعًا في مصر، والتي ظهر فيها وهو يقبل قدم والدته خلال تكريمها، مؤكدًا أن ما فعله هو أقل ما يمكن أن يقدمه لها.

محمد نجاتي يكشف كواليس تكريم والدته

وقال نجاتي، خلال حواره مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن المشهد لم يكن استعراضًا أمام الكاميرات؛ بل تصرفًا طبيعيًا يحدث داخل كل بيت، موضحًا: “أنا ما عملتش حاجة، ده أقل شيء أقدمه لأمي اللي حصل قدام الناس بيحصل كل يوم بين أي ابن وأمه، لكن حبيت أعمله قدام الجميع عشان تحس بالتقدير”.

وأشار إلى أن والدته تأثرت بشدة خلال لحظة التكريم وبكت تأثرًا، موضحًا أن المشهد لم يكن كاملًا في الصورة المتداولة، إذ سبقه لحظات مؤثرة لم تعرض.

وأضاف أن شعوره في تلك اللحظة، كان يشبه إحساس الفنان عند تكريمه بعد سنوات من التعب، لكنه اعتبر أن ما عاشته والدته أكبر بكثير، قائلًا: “دي مش لحظة نجاح عابرة، ده مشروع عمرها كله”.

ووجه نجاتي رسالة مؤثرة لوالدته، قال فيها: “بحبك يا أمي.. سامحيني على أي تعب سببته لك أنا عارف إن حياتي وطبيعة شغلي مختلفة وصعبة أحيانًا، لكني دايمًا متعشم في حبك واحتوائك ومسامحتك ليا".

وأكد أن الأم تظل السند الحقيقي في حياة أي إنسان، وأن تقديرها علنًا لا ينتقص من قيمته، بل يعكس الامتنان لما قدمته طوال سنوات عمرها.

