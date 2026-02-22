مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “حد اقصي” العديد من التطورات بين صباح وانور، حيث بدأت الحلقة بطلب صباح (روجينا) الطلاق من زوجها انور (خالد كمال) بعد ان خدعها وكان يضع لها موانع الحمل دون علمها.

أنور يوهم روجينا بأنه سيذهب معها للبنك حتى يرجع لها التوكيل البنكى ويتفاجيء بأن المدير نادر (محمد القس) مازال عايش ويهدده بأنه لابد أن يرجع المبلغ المالي الذى كان يتواجد فى حساب صباح ، ويقرر الهروب.

نادر يخطف صباح ويأخذها منزله حتى يسترجع زوجها الأموال ولكن تتمكن من الهروب.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.