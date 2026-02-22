قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبوشامة: «صحاب الأرض» يعيد تسليط الضوء على القوى الناعمة المصرية

صحاب الأرض
صحاب الأرض
رنا عبد الرحمن

أكد محمد أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن مسلسل «صحاب الأرض» قدم تجربة مختلفة في متابعة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن متابعة العمل الدرامي كانت لها مذاق خاص مقارنة بالمتابعة الإخبارية التقليدية، وقد أثرت هذه المشاهدة على الجمهور المصري والعربي بطريقة إنسانية.

وأوضح أبوشامة في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تأثير المسلسل تجاوز مجرد تقديم الأحداث كما هي في الأخبار، مشيرًا إلى أن العمل الدرامي أعطى للمشاهدين فرصة لفهم الأحداث الإنسانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهو ما يختلف عن التأثير الذي توفره متابعة الأخبار فقط.

وأضاف أن المسلسل أعاد التركيز على القوى الناعمة المصرية، متجسدة في الدراما وفي الأدوات التي تستخدمها مصر لتأثيرها في القضايا الإقليمية والعربية، وهو جانب لم يكن واضحًا للجمهور من قبل.

وأكد أبوشامة، أن الجميل في هذا العمل أنه يبرز مدى تأثير الدراما في إيصال الرسائل الإنسانية والسياسية، مشيرًا إلى أن متابعة الأحداث الدرامية تعطي المشاهد بعدًا إنسانيًا مختلفًا عن متابعة الأخبار التقليدية.

https://www.youtube.com/shorts/Hy2avvKMp30

القوى الناعمة مصر أصحاب الأرض الدراما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

وسيم السيسي

جورج زاهر: وسيم السيسي والدي الروحي وقدوتي في الحكمة وحب الوطن

صحاب الأرض

مؤلف مسلسل «صحاب الأرض»: التحدي كان تجسيد معاناة أهل غزة بشكل إنساني

محمد نجاتي

بسبب منة عرفة| محمد نجاتي يخرج عن شعوره وينفعل على الهواء

بالصور

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

المزيد