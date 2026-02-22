أبوشامة: «صحاب الأرض» يعيد تسليط الضوء على القوى الناعمة المصرية

أكد محمد أبوشامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن مسلسل «صحاب الأرض» قدم تجربة مختلفة في متابعة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن متابعة العمل الدرامي كانت لها مذاق خاص مقارنة بالمتابعة الإخبارية التقليدية، وقد أثرت هذه المشاهدة على الجمهور المصري والعربي بطريقة إنسانية.

وأوضح أبوشامة في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تأثير المسلسل تجاوز مجرد تقديم الأحداث كما هي في الأخبار، مشيرًا إلى أن العمل الدرامي أعطى للمشاهدين فرصة لفهم الأحداث الإنسانية المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهو ما يختلف عن التأثير الذي توفره متابعة الأخبار فقط.

وأضاف أن المسلسل أعاد التركيز على القوى الناعمة المصرية، متجسدة في الدراما وفي الأدوات التي تستخدمها مصر لتأثيرها في القضايا الإقليمية والعربية، وهو جانب لم يكن واضحًا للجمهور من قبل.

وأكد أبوشامة، أن الجميل في هذا العمل أنه يبرز مدى تأثير الدراما في إيصال الرسائل الإنسانية والسياسية، مشيرًا إلى أن متابعة الأحداث الدرامية تعطي المشاهد بعدًا إنسانيًا مختلفًا عن متابعة الأخبار التقليدية.

