ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان



أول أسبوع في رمضان هو الأهم، لأنه يحدد شكل الشهر كله.. الهدف مش حرمان، لكن تنظيم، تثبيت سكر الدم، ومنع زيادة الوزن اللي بتحصل بسبب الحلويات والمقليات.



قواعد أساسية تمشي عليها طول الأسبوع

ابدئي الإفطار بتمر واحدة وكوب ماء فقط

انتظري 10 دقائق قبل الطبق الرئيسي

ابتعدي عن المقليات يوميًا

الحلويات مرتين فقط في الأسبوع وبكمية صغيرة

اشربي من 6 إلى 8 أكواب ماء بين الإفطار والسحور

امشي 20 إلى 30 دقيقة بعد الإفطار بساعتين

نموذج يومي متوازن

الإفطار

تمر + ماء

شوربة خضار أو عدس بدون كريمة

150 جرام بروتين (فراخ مشوية / سمك مشوي / لحم مسلوق)

4 ملاعق أرز أو قطعة خبز بلدي صغيرة

طبق سلطة كبير

بعد التراويح (سناك خفيف)

زبادي لايت + ملعقة عسل صغيرة

أو

ثمرة فاكهة

أو

قبضة مكسرات غير مملحة

السحور

2 بيضة مسلوقة أو 4 ملاعق فول بزيت زيتون خفيف

رغيف بلدي صغير أو شريحة توست حبوب كاملة

خيار وخس

كوب زبادي

تجنبي المخللات والجبن المالحة

خطة أول أسبوع بالتحديد

اليوم 1 و2

تخفيف الكميات فقط بدون حرمان، الهدف تعويد الجسم.

اليوم 3 و4

تقليل النشويات للنصف وزيادة الخضار.

اليوم 5 و6

إلغاء الحلويات تماما، والتركيز على البروتين.

اليوم 7

يوم مرن بوجبة خفيفة تحبيها بدون إفراط.