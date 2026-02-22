خطوة جديدة لإنقاذ الذهب الأبيض.. اعتماد «النيل الحديثة للأقطان» ضمن مبادرة الزراعة التجديدية

أعلن معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد شركة "النيل الحديثة للأقطان" ضمن مبادرة الزراعة التجديدية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تكريس معايير الاستدامة البيئية في سلاسل إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالمياً ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز.

وشهد الاحتفال، الذي عقد بمناسبة اعتماد الشركة ضمن المبادرة، الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، والدكتورة شيرين عمر، وكيل المعهد للبحوث.

وأكد مدير المعهد أن هذا الاعتماد يأتي تجسيداً لرؤية الوزارة في تطبيق أحدث النظم الزراعية الصديقة للبيئة، لافتا إلى أن مبادرة الزراعة التجديدية تهدف إلى استعادة خصوبة التربة وتحسين صحتها الحيوية، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل المدخلات الكيميائية، ما يضمن إنتاجاً آمناً يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة.

وقال يحيى إن المعهد يمثل الشريك الفني المحوري في هذه المنظومة، حيث يتولى الإشراف المباشر على تدريب المزارعين وتأهيلهم لتطبيق ممارسات الزراعة التجديدية طوال موسم الزراعة، مشيرا إلى أن اعتماد شركة "النيل الحديثة للأقطان" يعكس الثقة الدولية والمحلية في قدرة القطاع الخاص المصري على الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ما يفتح آفاقاً جديدة لنفاذ القطن المصري إلى الأسواق العالمية الكبرى التي تشترط الاستدامة في سلاسل التوريد.

وأكد التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.