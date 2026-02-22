محافظ سوهاج يوجه بحملات مكثفة على أماكن تداول الألعاب النارية

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بتكثيف الحملات المشتركة من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمرور الميداني على أماكن تداول الألعاب النارية، والصواريخ، ومسدسات الخرز، والشماريخ النارية وغيرها.

واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع ضبط ومصادرة هذه الألعاب، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.

محافظة سوهاج

وأكد "راشد" أهمية التصدي لمثل هذه الظاهرة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر، وحماية الاطفال من خطورتها وانتشارها مع ضبط الأسواق، موجهًا بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك عاقبت حائز أو مستخدم أو مستورد أو مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وقد تتسبب في بعض الاصابات.