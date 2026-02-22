قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

رنا عصمت

يعاني بعض الصائمين من الإمساك خلال شهر رمضان نتيجة تغيّر مواعيد الطعام وقلة شرب الماء، لكن يمكن تخفيف المشكلة بطرق بسيطة وطبيعية.

كيف يمكنك تخفيف الإمساك 

يمكنك تجربة شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب أو الماء الدافئ، حيث تساعد على تحفيز حركة الأمعاء، كما أن التدليك اللطيف للبطن أو المشي الخفيف بعد الإفطار قد يساهم في تنشيط الهضم وتحسين الإخراج.

كيف تتخلص من الإمساك بشكل طبيعي في رمضان؟

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات و الحبوب الكاملة يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، كذلك يُعد شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور أمرًا أساسيًا لتليين البراز وتسهيل مروره.

أسرع طريقة لتخفيف الإمساك

يمكن استخدام بعض الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل مكملات الألياف أو مُليّنات البراز عند الحاجة، حيث تعمل على زيادة حجم البراز أو ترطيبه، مما يسهل عملية الإخراج.

 ويُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستخدام، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

طريقة بسيطة للمساعدة على التبرز

التنفس العميق قد يساعد على تحفيز العصب الحائر المسؤول عن تنظيم الهضم وحركة الأمعاء. 

كما أن اتخاذ وضعية القرفصاء أو رفع القدمين قليلًا أثناء الجلوس على المرحاض قد يساعد في محاذاة المستقيم وتسهيل الإخراج.

المصدرdailymedicalinfo 

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

