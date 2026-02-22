كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

يعاني بعض الصائمين من الإمساك خلال شهر رمضان نتيجة تغيّر مواعيد الطعام وقلة شرب الماء، لكن يمكن تخفيف المشكلة بطرق بسيطة وطبيعية.

كيف يمكنك تخفيف الإمساك

يمكنك تجربة شرب السوائل الدافئة مثل شاي الأعشاب أو الماء الدافئ، حيث تساعد على تحفيز حركة الأمعاء، كما أن التدليك اللطيف للبطن أو المشي الخفيف بعد الإفطار قد يساهم في تنشيط الهضم وتحسين الإخراج.

كيف تتخلص من الإمساك بشكل طبيعي في رمضان؟

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات و الحبوب الكاملة يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، كذلك يُعد شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور أمرًا أساسيًا لتليين البراز وتسهيل مروره.

أسرع طريقة لتخفيف الإمساك

يمكن استخدام بعض الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل مكملات الألياف أو مُليّنات البراز عند الحاجة، حيث تعمل على زيادة حجم البراز أو ترطيبه، مما يسهل عملية الإخراج.

ويُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستخدام، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة.

طريقة بسيطة للمساعدة على التبرز

التنفس العميق قد يساعد على تحفيز العصب الحائر المسؤول عن تنظيم الهضم وحركة الأمعاء.

كما أن اتخاذ وضعية القرفصاء أو رفع القدمين قليلًا أثناء الجلوس على المرحاض قد يساعد في محاذاة المستقيم وتسهيل الإخراج.

