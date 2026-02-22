تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج

بكل عفوية واندفاع تدخل كراميلا (تار عماد) نفسها في مغامرة محفوفة بالمخاطر ولا تحسب عواقبها، عندما تصر على ملاحقة صاحب المحفظة عباس الريس (عمرو سعد) ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "إفراج" الذي يُعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.



لم تكتف كراميلا بموقفها الشجاع مع عباس الريس عندما ساعدته في الهروب من رجال شارون وهربته من الفندق قبل أن يصلوا إليه، بل تقرر البحث عن عنوانه الموجود على بطاقته الشخصية وتذهب إليه لتعيد له محفظته التي سقطت في الفندق أثناء شجاره مع رجال شارون.



وبأداء تلقائي تضعك تارا عماد في حيرة، فلا تستطيع أن تحدد إن كان إصرار كراميلا على ملاحقته نابعاً من فضول طبيعي تجاه رجل غامض اقتحم عالمها فجأة، أم من مشاعر إعجاب دفينة بدأت تتسلل إلى قلبها دون أن تعترف بها لنفسها.



ذهابها إلى عنوان عباس الريس لا يبدو مجرد تصرف بسيط لإعادة محفظة مفقودة، بل هو عبور واضح إلى منطقة ملغومة. فهي لا تطرق باب رجل عادي، بل تدخل إلى عالم مليء بالأسرار والصراعات والخيوط المتشابكة التي بدأت تتكشف تباعًا.

ومع كل خطوة تقترب بها من عباس، تزداد احتمالات تورطها في صراعاته، خاصة في ظل ما يحيط به من تهديدات ورغبة شداد في استغلاله قبل التخلص منه.

مسلسل إفراج

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، تارا عماد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.