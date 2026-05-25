عبد المنعم الجمل: سلامة العمال أولوية ونرفض حملات التهويل

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، متابعته باهتمام بالغ لما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن أوضاع العمل في ظل موجات الطقس شديدة الحرارة، وما يصاحب ذلك من محاولات لتصدير صورة غير دقيقة عن واقع بيئة العمل المصرية.

وشدد الاتحاد على أن الحفاظ على حياة العامل المصري وسلامته يمثل أولوية ثابتة لا تقبل التهاون، مؤكدا أن أي حالة إصابة أو وفاة يتم التعامل معها بمنتهى الجدية من خلال الجهات المختصة ووفقا للإجراءات القانونية والطبية المنظمة لذلك.

وثمن الاتحاد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والحكومة ووزارة العمل في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على مواقع العمل والمنشآت الصناعية، مع التأكيد المستمر على تطبيق معايير الحماية وتوفير وسائل الوقاية والرعاية للعاملين.

سلامة العمال أولوية ونرفض التهويل

وأشار الاتحاد إلى أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الماضية اهتماما غير مسبوق بملف العمال والحماية الاجتماعية، من خلال التشريعات الجديدة، والتوسع في مظلة التأمينات والرعاية الصحية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وفي الوقت ذاته، أعرب الاتحاد عن استغرابه من حملات التهويل والتعميم التي يتم نشرها، متسائلا عن الجهات المستفيدة من تصوير مواقع العمل في مصر وكأنها “ساحات موت مفتوحة”، أو الإيحاء بوجود تجاهل متعمد لحياة العمال، رغم الجهود الحقيقية المبذولة على أرض الواقع.

وأكد الاتحاد رفضه المتاجرة بآلام العمال أو استغلال بعض الوقائع الفردية لإطلاق أحكام عامة تسيء إلى الدولة المصرية ومناخ العمل والاستثمار، وتضر بصورة الاقتصاد الوطني في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التكاتف والعمل المسؤول.

كما شدد على استمرار دوره الوطني والنقابي في الدفاع عن حقوق العمال، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتعامل مع أي مخالفة وفقا للقانون، بما يحقق التوازن بين حماية العامل واستمرار الإنتاج ودعم مسيرة التنمية.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم عمال مصر لمسيرة البناء والتنمية، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وعمالها.