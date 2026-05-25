الأوقاف: 6847 ساحة جاهزة لصلاة عيد الأضحى في مختلف المحافظات

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أنهت استعداداتها بشكل كامل لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى، مع متابعة يومية من وزير الأوقاف لتجهيز المساجد والساحات المخصصة للصلاة.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الوزارة خصصت هذا العام نحو 6847 ساحة صلاة موزعة على المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين وتجنب التكدس.

وأشار إلى أن اختيار الساحات يتم وفق معايير تنظيمية دقيقة، تراعي سهولة الحركة والدخول والخروج، وعدم التأثير على المرافق الحيوية، مع توفير أماكن مناسبة للنساء.

وأكد رسلان أن أداء صلاة العيد سيكون مقتصرًا على الأئمة المعتمدين من الوزارة فقط، مع التشديد على عدم السماح بأي تجمعات خارج الأماكن المحددة رسميًا.

تسهيل الحركة

كما لفت إلى وجود إجراءات تنظيمية مشددة، بمشاركة متطوعين لتنظيم صفوف المصلين وتسهيل الحركة، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء آمنة ومنظمة تعكس روح المناسبة.