مسيرات حزب الله تشعل إسرائيل.. وقائد بجيش الاحتلال: نحن في حالة حرب مع لبنان

أكد رافي ميلو، قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القيادة "في حالة حرب" في لبنان، وأن الجيش "لن يتسامح مع إطلاق النار على الجبهة الداخلية"، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات حزب الله بطائرات مسيّرة على شمال إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تكريم اللواء الإقليمي 474 "الجولان" في كاتسرين، إحدى مدن هضبة الجولان المحتلة، قال ميلو: إن القوات الإسرائيلية تعمل "في عمق الأراضي اللبنانية" ضد بنية حزب الله التحتية وعناصره.

وأضاف ميلو: "على الجبهة اللبنانية، القيادة الشمالية في حالة حرب"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتأتي تصريحات قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بعد أن قصفت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله منزلاً في المطلة، وألحقت طائرة مسيّرة مفخخة أضراراً بموقف حافلات مدرسية في شوميرا في وقت سابق من اليوم.