ضبط إثنين من المتهمين فى التعدى على فتاة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على متهمين اثنين، فيما تكثف جهودها المكثفة لضبط اثنين آخرين هاربين، لاتهامهم جميعاً بالتعدي على فتاة قاصر وهتك عرضها بالقوة وتحت تهديد السلاح بمركز طوخ.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين (يعمل عاملاً) يتهم فيه 4 أشخاص باختطاف نجلته (التي لم تبلغ السن القانوني) والتعدي عليها جنسياً وهتك عرضها كُرهاً عنها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث جنائي، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، والتحرك بأكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط متهمين اثنين من التشكيل، وهما: أمير.ج.م، ومحمد.ر.م.

وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن حددت هوية المتهمين الهاربين وهما (نور.م) و(عبد الله. ح)، وتجري حالياً البحث عليهم لسرعة لضبطهما وتقديمهما لجهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ بحالتها، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.