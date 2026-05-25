ميلان يقيل أليجري بعد الفشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا

أعلن ميلان اليوم الاثنين، إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري، عقب الانهيار الذي شهده الفريق في نهاية الموسم، والذي وصفته إدارة النادي "الفشل الصريح"، بعد أن حل خامسا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأقيل المدرب المخضرم إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا كجزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة عمليات كرة القدم استعدادا للموسم المقبل.

واختتم أليجري النصف الثاني الكارثي من موسم الدوري الإيطالي بهزيمة 2-1 أمام ضيفه كالياري يوم الأحد، ليكون فريقه قد فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات.

إقالة أليجري

وقال النادي في بيان له: "المرحلة الختامية جاءت غير متسقة تماما مع الأداء الذي سبقها، إذ حولت الخسارة المخيبة للآمال في المباراة الأخيرة الليلة الماضية الموسم إلى فشل صريح".

وعاد أليجري لقيادة ميلان في ولاية تدريبية أخرى هذا الموسم، بعد قيادة النادي من 2010 حتى يناير 2014، ونافس الفريق على لقب الدوري الإيطالي خلال معظم الموسم، لكن مستواه تراجع بشدة في النهاية، مما أدى إلى إقالة المدرب.

وقال النادي: "سيتم الإعلان عن المزيد من التعيينات في الوقت المناسب، بهدف الاستعداد الجيد للموسم المقبل".