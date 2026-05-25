اتحرّش بـ بياعة وقالهم دي بنتي | القبض على عامل في جريمة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتحـ رش بطفلة من البائعات الجائلات بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة وحال مشاهدة المواطنين له إدعى أنها نجلته.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين أن الطفلة المجنى عليها لا تمت له بصلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.