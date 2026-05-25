الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بالسب والضرب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من اعتياد أحد الأشخاص ونجل شقيقته التعدى على بعضهما بالسب والضرب وإلقاء الحجارة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 15 مايو الجاري حدثت مشادة كلامية بين (عامل، ونجل شقيقته – مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لخلافات بينهما لمطالبة العامل لنجل شقيقه بالعمل معه لكونه عاطل تطورت لمشاجرة تعديا خلالها على بعضهما بالسب والضرب وإلقاء الحجارة دون حدوث إصابات.

وتم ضبط المذكورين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.