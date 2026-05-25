نتنياهو يدخل المستشفى بعد شعوره بآلام في الأسنان

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين إلى مستشفى هداسا عين كارم، بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب نتنياهو، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى علاجاً للأسنان، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار نتنياهو، أوامره لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ببدء هجوم عسكري ضد حزب الله، للحد من الهجمات المسيرة التي يشنها الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو في بيان مصور: "نحن في حالة حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا البواسل على أكثر من 600 إرهابي. لكننا لن نتوقف عن الهجوم. بل على العكس، لقد أصدرت تعليماتي لهم بتكثيف الهجوم"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيّرة، طائرات مسيّرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر - وسنحل هذه المشكلة أيضًا... لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية".