البلدي بـ300 جنيه.. تعرف على مكان شراء اللحوم بأقل سعر

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من حجز نحو 16 ألف رأس ماشية ما بين الأبقار والجاموس، تم طرحها عبر منافذ الوزارة المختلفة المخصصة للأضاحي، مشددًا على أن جميعها من الإنتاج المحلي.



وأوضح خلال تصريحات ل"صدي البلد" أن الوزارة وفرت كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأسعار تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أنها لحوم صغيرة السن وعليها الأختام البيطرية الرسمية الدالة على الجودة والسلامة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن جميع اللحوم المطروحة داخل منافذ الوزارة تخضع لرقابة بيطرية دقيقة، ويتم ذبحها داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مؤكدًا: «كلها عجول بلدية مش مستوردة، وعليها الختم المستدير».



منافذ الوزارة في جميع المحافظات



ولفت إلى أن وزارة الزراعة تمتلك شبكة واسعة من المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، سواء داخل المديريات الزراعية أو الشوادر التابعة لمحطات البحوث، موضحًا أن الهدف هو إتاحة اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.



وأضاف: «أي مكان تابع لوزارة الزراعة بنوفر فيه منفذ لبيع اللحوم للمواطنين»، مشيرًا إلى وجود إقبال ملحوظ من المواطنين على هذه المنافذ، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى.



جودة أعلى خلال موسم العيد



وأكد أن اللحوم المطروحة خلال فترة الأعياد تتميز بجودة أعلى نسبيًا، نظرًا لكونها من عجول صغيرة السن، موضحًا أن هذه الفترة تُعد موسم الذبح الرئيسي، ما ينعكس على جودة المنتج النهائي.

وقال إن اللحوم المتاحة على مدار العام تكون غالبًا من عجول أكبر سنًا، وتتراوح أسعارها بين 280 و350 جنيهًا للكيلو، بينما يتم خلال موسم العيد طرح عجول أصغر سنًا لتلبية الطلب المتزايد، قائلًا: «في العيد بنذبح عجول صغيرة.. وده موسم اللحمة الأساسي».



خريطة منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة



وفيما يلي أبرز أماكن منافذ بيع اللحوم التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية:



القاهرة والجيزة:



مبنى وزارة العدل – ميدان لاظوغلي

شبرا: مبنى جهاز التعبئة العامة والإحصاء

الدقي: شارع 1 نادي الصيد (16 منفذًا)، وشارع 1 نادي الصيد بالقرب من شباب الخريجين (9 منافذ)

الهرم: منطقة المطبعة (6 منافذ)

فيصل: وحدة تقطيع مزرعة غطاطي



6 أكتوبر:



ابني بيتك (المنطقة الثانية – المنطقة 14 – سوق ابني بيتك)

الحي المتميز وسوق الجملة للخضار والفاكهة (إجمالي 9 منافذ)

القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى:

كورنيش النيل – المعادي بجوار مستشفى السلام

التبين: 3 منافذ

15 مايو: 3 منافذ

سوق العبور: منفذ داخل محل (278)

محافظات الوجه البحري وسيناء:

القناطر الخيرية – القليوبية

الإسكندرية: العامرية – المكس – الجمرك

كفر الشيخ: مزرعة سخا وسخا



جنوب سيناء:



أبو رديس – أبو زنيمة – سانت كاترين – دهب – الطور – نويبع – طابا (7 منافذ)



مواعيد العمل



وتعمل جميع المنافذ يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، مع استمرار ضخ كميات يومية من اللحوم لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى.