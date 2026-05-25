نحو صعيد عرفات.. لأول مرة تتبع إلكتروني لحافلات حجاج السياحة

تتواصل حاليا عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة من فنادق مكة المكرمة الي صعيد عرفات ، لاداء الركن الأعظم للحج غدا بالوقوف بعرفات.

تصعيد الحجاج

وتابعت بعثة الحج السياحي على مدار يوم أمس عمليات تصعيد الحجاج ووصولهم بسلام الي صعيد عرفات، وقد استمرّت عمليات التصعيد بسهولة ويسر ، ولم تتلقي بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس مكتب شؤون الحج السياحي اية بلاغات بحدوث اي مشاكل خلال التصعيد

وكلفت رئيس بعثة الحج السياحي لجان البعثة بالاستمرار في متابعة التصعيد وحتي وصول جميع الحجاج الي صعيد عرفات والنزول بمخيماتهم ،

وكشفت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه وبناء على الاتفاق مع الشركة، المسؤولة عن تقديم خدمات الضيافة لحجاج السياحة، تم تخصيص مرشد طريق ومشرف بكل حافلة لمتابعة حركة النقل والتعامل الفوري مع أي طارئ.

ولأول مرة بتم تطبيق منظومة تتبع إلكتروني لمسار الحافلات باستخدام أجهزة “GPS”، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة خطوط السير والتأكد من التزام السائقين بالمسارات المحددة مسبقًا.

كما جرى تجهيز الحافلات بمياه باردة وعصائر ودورات مياه متطورة تحسبًا لأي كثافات مرورية أو تأخيرات طارئة، مع وضع سيناريوهات عاجلة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو ظروف استثنائية.

ويبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام حوالي ٤١ ألف حاج، يمثلون نحو ٥٢% من إجمالي الحجاج المصريين، ومن المنتظر يتم تصعيدهم إلى عرفات اليوم من خلال حوالي ١٢٠٠ حافلة سعودية حديثة، تتنوع ما بين أتوبيسات وسيارت خاصة وسيارات عائلية، تابعة لكبرى شركات النقل بالمملكة، والمجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة.

وقد قام عدد من شركات السباحة بتصعيد حجاجها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مشعر منى ، وذلك لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدد حجاج التروية حوالي ٤ آلاف حاج.