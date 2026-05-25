قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يصدر قرارا بإعادة خدمة الإنترنت إلى وضعها السابق
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بحلول عيد الأضحى
تراجع جديد للدولار مع ختام تعاملات آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى
80 ألف طن| شعبة البن تكشف مفاجأة عن المغشوش بمصر.. وتحذير عاجل
عودة إنستا باي للعمل بكامل كفاءته | بعد أعطال مؤقتة
بعد أزمة سحب الأموال من ATM.. أحمد موسى: مينفعش نسيب الناس كدا
دعاء يوم عرفة للمتوفي.. احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس غدا
أسقف كنائس شرق السكة الحديد: الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وإنجازاته تدعو للفخر |خاص
لازم الموضوع ده يخلص النهارده.. أحمد موسى عن توقف الـ ATM: الناس مش عارفة تسحب فلوسها
عاجل| رويترز: إيران ستفتح مضيق هرمز بعد 30 يوما من التوصل إلى اتفاق مع أمريكا
الناس عندها التزامات وعيديات.. أحمد موسى يستنكر توقف ماكينات ATM عن العمل
مسيرات حزب الله تشعل إسرائيل.. وقائد بجيش الاحتلال: نحن في حالة حرب مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نحو صعيد عرفات.. لأول مرة تتبع إلكتروني لحافلات حجاج السياحة

تصعيد حجاج شركات السياحة
تصعيد حجاج شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

تتواصل حاليا عمليات تصعيد حجاج شركات السياحة من فنادق مكة المكرمة الي صعيد عرفات ، لاداء الركن الأعظم للحج غدا بالوقوف بعرفات.

تصعيد الحجاج

 

وتابعت بعثة الحج السياحي على مدار يوم أمس عمليات تصعيد الحجاج ووصولهم بسلام الي صعيد عرفات، وقد استمرّت عمليات التصعيد بسهولة ويسر ، ولم تتلقي بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس مكتب شؤون الحج السياحي اية بلاغات بحدوث اي مشاكل خلال التصعيد

وكلفت رئيس بعثة الحج السياحي لجان البعثة بالاستمرار في متابعة التصعيد وحتي وصول جميع الحجاج الي صعيد عرفات والنزول بمخيماتهم ،  
وكشفت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه وبناء على الاتفاق مع الشركة، المسؤولة عن تقديم خدمات الضيافة لحجاج السياحة، تم تخصيص مرشد طريق ومشرف بكل حافلة لمتابعة حركة النقل والتعامل الفوري مع أي طارئ.

ولأول مرة بتم تطبيق منظومة تتبع إلكتروني لمسار الحافلات باستخدام أجهزة “GPS”، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة خطوط السير والتأكد من التزام السائقين بالمسارات المحددة مسبقًا.

كما جرى تجهيز الحافلات بمياه باردة وعصائر ودورات مياه متطورة تحسبًا لأي كثافات مرورية أو تأخيرات طارئة، مع وضع سيناريوهات عاجلة للتعامل الفوري مع أي أعطال أو ظروف استثنائية.

ويبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام حوالي ٤١ ألف حاج، يمثلون نحو ٥٢% من إجمالي الحجاج المصريين، ومن المنتظر يتم تصعيدهم إلى عرفات اليوم من خلال حوالي ١٢٠٠ حافلة سعودية حديثة، تتنوع ما بين أتوبيسات وسيارت خاصة وسيارات عائلية، تابعة لكبرى شركات النقل بالمملكة، والمجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة.

وقد قام عدد من شركات السباحة بتصعيد حجاجها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مشعر منى ، وذلك لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدد حجاج التروية حوالي ٤ آلاف حاج.

تصعيد حجاج شركات السياحة مكة الركن الأعظم للحج الحج السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: نتحرك لتشجيع الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

أسعار الأسماك اليوم

تراجع البلطي وارتفاع محدود في الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الاستثمار: تنسيق متواصل مع كل الجهات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي لضمان كفاءة التشغيل

بالصور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية.. صور

البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية
البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب المشترك مدافع الإسكندرية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لرعاية المبتكرين والمخترعين

توضع في الشوربة والشاي.. عشبة غير متوقعة تقوى المناعة

المناعة
المناعة
المناعة

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

فيديو

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

شيرين

حماقي وشيرين عبد الوهاب يطرحان ديو بحرية من ألبوم سمعوني.. فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد