رسميًا.. إطلاق مرسيدس C 400 4MATIC الكهربائية 2026

رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

صبري طلبه

كشفت Mercedes-Benz رسميًا عن إطلاق النسخة الكهربائية الكاملة من C-Class تحت اسم C 400 4MATIC Electric، حيث تواصل الشركة الألمانية توسيع حضورها في تطوير سيارات السيدان الكهربائية الفاخرة. 

وتحافظ السيارة على الطابع المعروف لسلسلة مرسيدس C-Class من حيث التصميم العام، مع إدخال مجموعة من الحلول التقنية التي تستهدف رفع مستوى الاتصال الرقمي وأنظمة القيادة المساعدة، إلى جانب التركيز على الأداء الكهربائي والمدى الطويل.

منصة رقمية جديدة تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعتمد مرسيدس C 400 4MATIC Electric على منصة MB.OS الجديدة، وهي منظومة تشغيل طورتها الشركة لدعم الجيل القادم من السيارات الكهربائية والأنظمة الرقمية، وتتيح هذه المنصة إمكانية استقبال التحديثات البرمجية، إلى جانب دعم تقنيات الملاحة المعززة بالواقع الافتراضي وأنظمة القيادة الذكية، كما تعتمد السيارة على أنظمة مساعدة متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات القيادة وتحسين تجربة الاستخدام داخل المقصورة.

منظومة كهربائية بقوة 482 حصانًا

تستمد السيارة قوتها من محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي 4MATIC، لتصل القوة الإجمالية إلى 482 حصانًا، وتنعكس هذه الأرقام على الأداء بشكل واضح، حيث تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية، وهو ما يضعها ضمن فئة السيدان الكهربائية عالية الأداء.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة استخدام فعلية تبلغ 94 كيلوواط في الساعة، بينما تشير أرقام مرسيدس إلى أن السيارة قادرة على تحقيق مدى قيادة يصل إلى 762 كيلومترًا وفق اختبارات WLTP، ما يمنحها قدرة كبيرة على قطع المسافات الطويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن.

مرسيدس C 400 4MATIC وتقنيات الشحن 

زودت مرسيدس C 400 4MATIC بتقنيات شحن سريع تستهدف تقليل فترات التوقف، حيث تدعم السيارة إمكانية استعادة ما يصل إلى 325 كيلومترًا من مدى القيادة خلال 10 دقائق فقط عند استخدام محطات الشحن السريع المتوافقة.

أبرز تجهيزات مرسيدس C 400 4MATIC

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات التقنية التي تعكس توجه مرسيدس نحو الاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية داخل سياراتها الحديثة، وتضم السيارة شاشة MBUX Hyperscreen بقياس 39.1 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب مقاعد كهربائية وأنظمة إضاءة محيطية قابلة للتخصيص.

وتم تزويد مرسيدس C 400 4MATIC بسقف بانورامي بـ162 نجمة مضيئة، وتضم السيارة أيضًا نظامًا صوتيًا عالي الأداء مع مجموعة من تقنيات الراحة والاتصال، بالإضافة إلى حزمة متقدمة من أنظمة الحماية والسلامة.

