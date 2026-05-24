كيا K8 الجديدة بقوة تصل 300 حصان.. بهذا السعر

تستمر السيارات السيدان الكبيرة في الحفاظ على حضورها داخل الأسواق العالمية، ومنها النسخة كيا K8 الجديدة والتي تعد واحدة من سيارات السيدان، صاحبة التقنيات عالية الأداء، إلى جانب محرك تصل قوته إلى 300 حصانًا.

أبعاد وتصميم كيا K8

تعتمد كيا K8 على تصميم خارجي يميل إلى الطابع العصري مع الحفاظ على هوية سيارات السيدان، حيث تأتي السيارة بطول يبلغ 5,050 مم، ما يمنحها حضورًا واضحًا على الطريق، إلى جانب عرض يصل إلى 1,880 مم وارتفاع يبلغ 1,455 مم.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,895 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,645 كجم، وحصلت السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، إضافة إلى عجلات بقياس 18 بوصة.

محرك كيا K8 والأداء الفني

تعتمد كيا K8 الجديدة على محرك بنزين مكوّن من 6 أسطوانات على شكل V بسعة 3.5 لتر، يولد المحرك قوة تصل إلى 300 حصان، مع عزم دوران يبلغ 359 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 13.2 كم لكل لتر، بينما تأتي بخزان وقود سعته 60 لترًا.

أبرز تجهيزات كيا K8

تضم كيا K8 مجموعة من التجهيزات منها منظومة الوسائد الهوائية التي تصل لـ 10 وسائد، مراقبة المنطقة العمياء، حساسات خلفية وأمامية، تحذير الخروج و مساعد البقاء في المسار، مثبت سرعة، فرامل ABS و EBD، ونظام الثبات الالكتروني.

كما تضم السيارة شاشة عدادات 12.3 بوصة، وشاشة اخرى بنفس القياس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاحن لاسلكي، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

سعر السيارة كيا K8 في السوق السعودي

تتوفر السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 179,569 ريالا.