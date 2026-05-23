تبدأ من 55 ألف ريال.. أرخص سيارة تقدمها جيلي في السعودية

تعزز جيلي من تواجدها داخل السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من السيارات، وتأتي GX3 برو كأرخص طرازات العلامة الصينية من حيث السعر، وسط موديلات 2026.

تصميم جيلي GX3 برو 2026

تعتمد جيلي GX3 برو 2026 على تصميم يجمع بين البساطة والطابع الشبابي، حيث تبرز الواجهة الأمامية من خلال المصابيح التي تعمل بتقنية LED، إلى جانب تصميم الشبكة الأمامية والجنوط الرياضية التي تضيف لمسة أكثر عصرية، كما حصلت السيارة على فتحة سقف ضمن التجهيزات المتوفرة.

محرك جيلي GX3 برو 2026

تعتمد السيارة جيلي GX3 برو 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة تصل إلى 102 حصان، مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتأتي GX3 برو بنظام دفع أمامي FWD، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 14.9 كم لكل لتر.

تجهيزات جيلي GX3 برو 2026

حصلت جيلي GX3 برو 2026 على مجموعة من التجهيزات، منها شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم تقنية البلوتوث، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، كما تأتي السيارة بمقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الخصائص بسهولة أثناء القيادة.

وتضم السيارة مكيف هواء، ونظام قفل مركزي، مع إمكانية التحكم الكهربائي بالمرايا الجانبية، وزودت جيلي GX3 برو بعدد من أنظمة السلامة أبرزها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرامل.

كما تتوفر السيارة على نظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات، وتشمل التجهيزات أيضاً حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفافو كاميرا للرؤية الخلفية، مع إنذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب، وريموت لتحكم.

سعر جيلي GX3 برو 2026 في السعودية

تقدم جيلي GX3 برو موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 55,114 ريال.