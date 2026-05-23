ماكرون يجري اتصالات مع ترامب وقادة بالمنطقة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط ومضيق هرمز

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، سلسلة اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة المنطقة، تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، و الأمن الملاحي في مضيق هرمز.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون أجرى هذه المباحثات الثنائية مساء اليوم وشملت عدداً من القادة.

وأوضح قصر الإليزيه، بحسب شبكة "بي إف إمط الإخبارية الفرنسية، أن هذه الاتصالات شملت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.