بتروجت يهزم حرس الحدود 3-0 في الدوري

حقق فريق بتروجت الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 12 ضمن مجموعة البقاء من بطولة الدوري المصري.



سجل أهداف بتروجت كل من إسلام عبد ربه وبدر موسى فى الدقيقتين 8 و17 من ومحمد إبراهيم دودو في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الرابع بالمجموعة الثانية، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة فى المركز الـ12.



وخاض بتوجت المباراة بتشكيل مكون من :-



حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد وبركات حجاج وأحمد بحبح وإسلام عبد الله.

الوسط: أدهم حامد ومصطفى البدري ومصطفى الجمل.

الهجوم: بدر موسى وجبريل شيكودي ومحمد دودو.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة وأحمد غنيم وعمار حمدي وأمادو با ورشيد أحمد وأحمد ياسين وعبد الله ديباتيه وسيكو سونكو وسمير محمد.