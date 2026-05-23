منتخب مصر يواصل استعداداته لودية روسيا بمشاركة ربيعة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

مواجهة منتخب روسيا

ويستعد المنتخب، لمواجهة منتخب روسيا يوم ٢٨ مايو الحالي، ودياً، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل ودياً، يوم ٦ يونيو، في إطار تحضيراته لخوض المونديال.

مشاركة ٢٣ لاعب

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة ٢٣ لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.