نبيلة عبيد عن إمكانية عودتها للسينما : الموضوع محتاج تفكير | خاص

كشفت نجمة مصر الاولى الفنانة نبيلة عبيد موقفها من العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن اختيار العمل المناسب يظل العامل الأهم بالنسبة لها بعد مشوار فني طويل قدمت خلاله العديد من الأعمال الناجحة.

وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” : "موضوع عودتى للسينما حاليا محتاج تفكير ولازم رواية قوية تليق بحجم الأعمال اللى قدمتها على مدار مشواري الفني.

وعن مسلسل جذوى ، كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن آخر تطورات مسلسلها الجديد جذوى، مؤكدة أن تصوير العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف.

نبيلة عبيد تعبر عن سعادتها بعد تكريمها من التليفزيون المصري

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من التليفزيون المصري، مؤكدة أنه يمثل بيتها الأول وصاحب الفضل الأكبر في مشوار كل فنان مصري، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك.

وكتبت نبيلة عبيد: «يسعدني دائمًا أن أعود إلى بيتي الأول، تلفزيون مصر، الذي كان وما زال صاحب فضل كبير على كل فنان مصري»، مشيرة إلى فخرها بالمشاركة في تصوير سهرة العيد مع الإعلامية شيرين الشايب، والتي من المقرر عرضها خلال أيام العيد على القناة الأولى والفضائية المصرية مع إعادة على القناة الثانية.

وأضافت أنها تشرفت بالتكريم الذي منحها إياه الأستاذ محمد إبراهيم، معتبرة إياه وسامًا غاليًا من مؤسسة إعلامية عريقة لها مكانة خاصة في قلبها، مؤكدة أن التلفزيون المصري سيظل دائمًا بيتها الذي تشعر فيه بالحنين والانتماء في كل مرة تعود إليه.