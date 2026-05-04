نبيلة عبيد تكشف موعد استئناف تصوير مسلسل جذوى بعد تأجيله |خاص

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن آخر تطورات مسلسلها الجديد جذوى، مؤكدة أن تصوير العمل سيتواصل خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف.



وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ،إن فريق العمل لم يصور سوى يوم واحد فقط من المسلسل حتى الآن، قبل أن يتوقف التصوير خلال الفترة الماضية.



وأضافت أن مخرج العمل متواجد حاليًا في السعودية ومن المقرر عودته خلال الأيام المقبلة من أجل استئناف التصوير واستكمال مشاهد المسلسل.

وأشارت إلى أنها لم تحسم حتى الآن العدد النهائي لحلقات العمل، موضحة أنه قد يتكون من 7 حلقات أو أكثر، على أن تحسم التفاصيل النهائية قريبًا.

أبطال مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

نبيلة عبيد تنعي الفنان هانى شاكر

ونعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدة أنه من الأصوات النادرة التي لن تتكرر في تاريخ الغناء العربي.



وقالت نبيلة عبيد في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: “هاني شاكر مطرب عظيم ونوعية ما بتتكررش من حيث الصوت والفن اللي قدمه، وكلنا بنحبه جدًا.”

وأضافت أنها كانت تتابع حالته الصحية خلال فترة علاجه، موضحة:“كنت بتابع حالته مع زوجته نهلة وكنت كل يوم بسأل وأطمن، ولما كنت في باريس وهو كان في المستشفى هناك، كنت بكلمها باستمرار.”

وتابعت: “كنت عايزة أزوره، لكن الظروف ما سمحتش، وكنت بتألم وبتعذب لما بشوف إن مفيش تحسن في حالته، وهي كمان كانت حزينة جدًا.”

واختتمت تصريحاتها قائلة: “هو أكيد في مكان أحسن دلوقتي، وربنا يرحمه ويصبر أسرته.”