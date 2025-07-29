خلال أيام.. نبيلة عبيد تستعد لتصوير مسلسل جذوة

تعود الفنانة نبيلة عبيد إلى الدراما بعد انقطاع سنوات، من خلال تصوير أحداث مسلسلها الجديد "جذوة" في الأيام القليلة المقبلة .

وفى تصريحات صحفية لنبيلة عبيد والتي أكدت أن شخصيتها في العمل الفني الجديد، مختلفة حيث تقوم بتجسيد دور الشر في المسلسل بشكل أكثر تشويقا.

العمل الفني الجديد تدور أحداثه بين مصر والسعودية في إطار من التشويق والغموض والفانتازيا، ويتكون من 7 حلقات، وهو من إخراج خالد الحجر، وسيناريو وحوار محمد صلاح راجح، قصة وإنتاج خالد الراجح.

مسلسل جذوة

كما أن مسلسل "جذوة" يقوم ببطولته حورية فرغلي ورشوان توفيق وطارق النهري ونرمين ماهر، ومجموعة من الفنانين السعوديين، منهم الفنانة ليلى السمان والفنان علي السبع، ولاعب الكرة العالمي سعيد العويران.

أعمال نبيلة عبيد

وقدمت نبيلة عبيد، مسلسل سكر زيادة، عام 2020 مع الفنانة نادية الجندي.

مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

ويشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم، منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.