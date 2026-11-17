أثار مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمدرسة العليا الرسمية للغات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاعلًا واسعًا، بعدما وثق قيام مدير المدرسة باستخدام شعلة غاز وتسليطها مباشرة على أثاث المدرسة والحوائط، في محاولة للتخلص من حشرة البق وبيضها.

وكشفت الصفحة، من خلال منشورها، أن الأستاذ حمادة محمد رشيد، مدير المدرسة، قام بهذه الخطوة بالتعاون مع أحد أولياء الأمور والدكتور محمد البطل، بهدف تطهير أجزاء من مبنى المدرسة والقضاء على الحشرات الموجودة بها.

وأوضحت المدرسة أنه تم الانتهاء من تطهير جزء من مبنى المرحلة الابتدائية اليوم، على أن تتواصل أعمال التطهير غدًا، لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.

وأرفقت الصفحة المنشور بمقطع فيديو يرصد استخدام شعلة الغاز في عملية التطهير، مع الإشارة إلى استمرار العمل للتخلص من الحشرات وبيضها داخل مبنى المدرسة.

ويأتي تداول الفيديو في ظل أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية عند تنفيذ أعمال التطهير ومكافحة الحشرات داخل المنشآت التعليمية، واستخدام الوسائل الآمنة والمعتمدة، بما يضمن حماية الطلاب والعاملين والحفاظ على سلامة المباني ومحتوياتها.