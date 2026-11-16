أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية نائب رئيس حزب المؤتمر أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف مصر جماعة الإخوان الإرهابية منظمة إرهابية، ووصفه هذا التوجه بأنه «عمل رائع»، تحمل أهمية سياسية كبيرة، وتعكس تنامي الإدراك الدولي لخطورة التنظيم وما يمثله من تهديدات لاستقرار الدول الوطنية ومؤسساتها.

قرار ترامب وجماعة الإخوان

وأوضح فرحات أن هذه الإشادة تعكس تقديرا للموقف المصري الذي تعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها تنظيما عابرا للحدود، يمتلك مشروعا سياسيا وأيديولوجيا يتجاوز حدود العمل السياسي المشروع، ويستهدف التأثير في استقرار المجتمعات ومؤسسات الدول من خلال شبكات ممتدة وأدوات متعددة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية كشفت مبكرا طبيعة هذا التنظيم وأساليبه في توظيف الشعارات الدينية لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف أن أهمية التصريحات الأمريكية تتجاوز حدود الإشادة السياسية، إذ تفتح المجال أمام مراجعة دولية أكثر جدية لطبيعة نشاط التنظيم وشبكاته وامتداداته الخارجية، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الأمنية الراهنة من ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التنظيمات المتطرفة ومصادر تمويلها وتحركاتها العابرة للحدود.

مواجهة الإرهاب

وأشار فرحات إلى أن مصر دفعت ثمنا كبيرا في مواجهة الإرهاب، وخاضت معركة ممتدة لحماية الدولة ومؤسساتها وصون إرادة شعبها، ولم تقتصر هذه المواجهة على الإجراءات الأمنية، بل شملت أيضا مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على تماسك المجتمع.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذا الإدراك السياسي إلى تعاون دولي فعال، يقوم على تبادل المعلومات وتجفيف منابع التمويل وملاحقة الشبكات التي توفر الغطاء التنظيمي والإعلامي والمالي للتطرف، مع ضرورة توحيد المعايير الدولية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية دون ازدواجية في المواقف.

وشدد فرحات على أن الموقف المصري من جماعة الإخوان يستند إلى خبرة واقعية ممتدة، وأن ما تشهده المواقف الدولية من مراجعات يمثل انتصارا لصحة الرؤية المصرية، ويؤكد أن حماية الدول الوطنية ومؤسساتها تمثل حجر الأساس في مواجهة الإرهاب وصون أمن الشعوب واستقرارها.