كشف المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، عن تحول مهم في استراتيجية صناعة السيارات بمصر، مؤكدا أن الدولة تستهدف الانتقال من مرحلة تجميع السيارات إلى توطين صناعة مكونات الإنتاج، بالتعاون مع الشركات الصينية والمستثمرين الأجانب.

وقال المهندس خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصين تستحوذ على نحو ثلث مبيعات سوق السيارات العالمي، لافتا إلى أن السيارات الصينية تجاوزت حاليا 40% من مبيعات سوق السيارات المصري، سواء السيارات المجمعة محليًا أو المستوردة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف توطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المستثمرين والشركات الأجنبية إلى ضخ استثمارات في مصر ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المحلية.

وأوضح أن هناك شركات صينية كبرى تسعى إلى الدخول في شراكات مع الشركات المصرية لتصنيع السيارات ومكوناتها، مؤكدا أن الهدف لم يعد مجرد تجميع السيارات، وإنما إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على إنتاج المكونات محليا.

وتابع: «إحنا مهتمين جدا دلوقتي بملف تصنيع مكونات الإنتاج، مش مجرد إني أصنع عربية، لكن أصنع مكونات الإنتاج؛ عشان أزود نسبة التصنيع المحلي، أبص على البطاريات والصاج والحاجات اللي مش موجودة حاليا ضمن مكونات الإنتاج».

وأكد: «الدولة بتهتم بزيادة وتوطين مكونات الإنتاج، وتطوير الأجزاء اللي كانت بتتصنع في مصر، وزيادة إنتاجها، مع الاهتمام بالمكونات اللي ما كناش بنركز عليها من قبل».

وفيما يتعلق بمستهدف تصنيع 100 ألف سيارة في مصر بحلول عام 2030؛ قال خالد سعد إن الوصول إلى هذا الرقم أمر وارد، لكنه أوضح أن تحقيق صناعة كاملة لجميع أجزاء السيارة لا يزال يمثل تحديًا، خاصة فيما يتعلق بتصنيع المحركات وناقلات الحركة «الفتيس»؛ نظرا إلى احتياج هذه الصناعات إلى أحجام إنتاج وأسواق كبيرة.