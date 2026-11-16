قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن أصحاب الأعمال طلبوا من الحكومة تقديم تسهيلات تساعدهم على تحمل الأعباء الحالية، وفي مقدمتها مراجعة الرسوم الإضافية المفروضة عليهم، إلى جانب بحث مبادرة تمويلية للصناعة في ظل ارتفاع فوائد القروض التي تتجاوز 23 و24%، وما يواجهونه من صعوبات في الشحن وتكاليف التشغيل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أول مطالب أصحاب الأعمال يتمثل في عدم إضافة أي رسوم جديدة على صاحب العمل قبل مراجعتها، مؤكدًا أن المطالبة تشمل أيضًا الرسوم الحالية، إذ طلبوا مراجعتها بالكامل.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء استجاب لهذا المطلب، وطلب منهم إرسال تفاصيل الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، مؤكدًا أنه ستتم مراجعتها كليًا، معتبرًا أن ذلك يمثل البند الأول ضمن التسهيلات التي طالبوا بها.

وأشار إلى أن المطلب الثاني يتعلق بتكلفة الاقتراض المرتفعة، موضحًا أن صاحب العمل يدفع في الوقت الحالي فوائد تتجاوز 23 أو 24% على القروض، متسائلًا عن الجهة التي تذهب إليها هذه الفوائد، ومبينًا أنها تذهب إلى المودعين.

وأضاف أن رجل الأعمال، من خلال دفع هذه الفوائد، يساهم مرة أخرى مع المودعين، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال يراجعون في الوقت الحالي إمكانية إطلاق مبادرة للصناعة تساعدهم على تحمل المعاناة والأعباء الموجودة.

وأكد أن القطاع الخاص يواجه صعوبات متعددة، قائلًا إن لديه معاناة في الشحن وفي كل شيء، لكنه رغم ذلك قبل تحمل الوضع الحالي، مشددًا على أهمية توفير التسهيلات التي تساعد أصحاب الأعمال على الاستمرار ومواجهة هذه الضغوط.

وأوضح أن مطالب مراجعة الرسوم وتخفيف تكلفة التمويل تأتي في إطار محاولة مساندة الصناعة والقطاع الخاص خلال الظروف الراهنة، بالتوازي مع تحمل أصحاب الأعمال مسؤوليتهم تجاه العاملين والالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور.