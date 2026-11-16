قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى تتعلق بالصحة العامة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالأطفال أو بسن المدرسة، مؤكدا أن فرق الطب الوقائي عاينت بالفعل مجموعة من المدارس التي وردت بشأنها شكاوى تتعلق بوجود حشرات البق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ جميع فرق الطب الوقائي التي أجرت المعاينات لم تجد أي نوع من أنواع حشرات البق في المدارس محل الشكاوى.

وأوضح عبد الغفار أن هناك بعض المدارس التي تحتاج إلى استخدام المطهرات واتباع أساليب مكافحة العدوى، لكنه أكد عدم وجود حشرات البق، قائلا إن الفرق لم تعثر عليها خلال المعاينات، وإن ما رصدته هو وجود حشرات أخرى تحتاج إلى التطهير في بعض المدارس، وقد تعاملت معها الفرق بصورة وقائية جيدة جدا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الانتشار الوبائي في المدارس، كما لا توجد حالات مرضية منتشرة، مشددا على عدم وجود أي نوع من حشرات البق في المدارس، وذلك بشكل قاطع.

وردًا على تأكيد الإعلامية لميس الحديدي أن تصريحات وزارة الصحة تعني عدم وجود بق، مع احتمال وجود حشرات أخرى يجري رشها، وأن المدارس آمنة، شدد عبد الغفار مجددا على عدم وجود انتشار وبائي أو حالات مرضية منتشرة أو حشرات بق في المدارس.