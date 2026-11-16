قال الإعلامي أحمد موسى إن ملف جماعة الإخوان عاد إلى الواجهة دوليًا؛ في ظل تحركات ومواقف متزايدة داخل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بشأن تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا وحظر أنشطتها، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا متصاعدًا بمراجعة أنشطتها وما نُسب إليها من ممارسات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن دولًا أوروبية بدأت في إدراك خطورة الجماعة، معتبرًا أن التحركات الجارية قد تمهد لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن وجودها ونشاطها في عدد من الدول.

وأضاف أن التنظيمات التي تتبنى أفكارًا متطرفة ترتبط، وفق رؤيته، بجماعة الإخوان من حيث النشأة الفكرية والتنظيمية، لافتًا إلى أن التعامل مع هذا الملف لم يعد مقتصرًا على مصر، بل امتد إلى نقاشات وتحركات على المستوى الدولي.

وشدد موسى على أن القرار المصري تجاه جماعة الإخوان جاء في إطار موقف وطني، مؤكدًا أن مصر لم تنتظر توجيهات أو ضغوطًا خارجية لاتخاذ موقفها، وأن أحداث عام 2013 شهدت خروج أعداد كبيرة من المصريين للتعبير عن رفضهم حكم الجماعة، قبل صدور قرار الدولة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.

وفي السياق نفسه، أشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي تضمنت انتقادات لجماعة الإخوان وتحذيرات من خطورتها، إلى جانب حديثه عن إمكانية تصنيفها منظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة، على غرار التصنيف المصري.

ولفت موسى إلى أن ترامب أشاد بالموقف المصري من الجماعة، ووصف القرار المتخذ بشأنها بأنه «قرار رائع»، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس عودة الملف إلى دائرة الاهتمام السياسي الدولي.