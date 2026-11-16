تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي ألمانيا وهولندا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية

وتتجه الأنظار إلى ملعب «الأولمبي برلين» الذي يستضيف القمة المرتقبة بين المنتخبين، وسط طموحات ألمانية وهولندية لتحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء مشوار دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة، في ظل المنافسة القوية بين الطرفين.

وتزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا، وموعد المواجهة، بالإضافة إلى تردد القناة التي ستتولى نقل أحداث اللقاء، لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة الختامية.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا اليوم

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports القطرية نقل مباراة ألمانيا وهولندا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، عبر قناة beIN Sports HD 1، التي تتولى تغطية المواجهة المرتقبة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القمر الصناعي من خلال بيانات التردد التالية:

- القناة: beIN Sports HD 1.

- التردد: 11013.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

أهمية مباراة ألمانيا وهولندا

تكتسب مواجهة ألمانيا وهولندا أهمية خاصة في ظل كونها الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، حيث يسعى المنتخبان إلى تقديم أداء قوي وحصد نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في المنافسة على مواصلة المشوار بالبطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين المنتخبين، في ظل التاريخ الكبير للمواجهات التي جمعتهما، والرغبة المشتركة في حسم القمة الأوروبية لصالح أحدهما.