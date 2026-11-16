احتفى منتخب مصر الأول لكرة القدم بإنجاز قائده ونجم ليفربول الإنجليزي السابق محمد صلاح، بعدما وصل إلى هدفه الدولي رقم 70 بقميص الفراعنة، في لفتة خاصة من لاعبي المنتخب تقديرًا لما يقدمه قائد المنتخب من إنجازات خلال مسيرته الكروية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لمحمد صلاح وسط لاعبي منتخب مصر، خلال احتفالية خاصة بمناسبة وصوله إلى الهدف رقم 70 مع المنتخب الوطني، وعلق عليها: «الكابيتانو.. احتفالية خاصة من منتخبنا بإنجاز الملك محمد صلاح».

ويأتي الاحتفاء بإنجاز صلاح في الوقت الذي يستعد فيه المنتخب الوطني لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي غدًا الثلاثاء 17 نوفمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة خارج مصر، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة مصر ومالاوي عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية.

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في الجولة الثالثة

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

وسجل أهداف الفراعنة كل من ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، فيما نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين، ليواصل قائد المنتخب تألقه ويعزز رصيده التهديفي بقميص المنتخب الوطني.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط.

- منتخب مالاوي – 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مواجهة مالاوي المقبلة، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.