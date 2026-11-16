أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مشاركة أوروبا للمرة الأولى في أعمال فرق التفاوض المعنية بالتوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني -في بيان نشره عبر تطبيق "تليجرام"- إن فرق التفاوض الأوكرانية والأمريكية والأوروبية عقدت جولة جديدة من المناقشات على مستوى الفرق، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عن بُعد.

وأضاف: "جرى اليوم حوار جديد بين فرق التفاوض الأوكرانية والأمريكية والأوروبية، على مستوى الفرق، وتشهد المسارات الدبلوماسية نشاطا مكثفا، ونأمل ألا تذهب هذه الجهود سدى".

وأوضح أن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع متابعة في العاصمة الألمانية برلين، في إطار تحالف الراغبين، بهدف وضع خطوات مشتركة ومحددة لدفع العملية الدبلوماسية الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى أن الدول الأوروبية شاركت للمرة الأولى بكامل مجموعة المسؤولين المتوقع أن يمثلوا الجانب الأوروبي في المفاوضات مع روسيا، موضحا أن المشاركة ضمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب ممثلين عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، وممثل عن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولم يحدد الرئيس الأوكراني موعد الاجتماع المرتقب في برلين، كما لم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المقترحات التي جرى بحثها خلال المناقشات.