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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يروي وصية سلطان قبل وفاته.. 3 رسائل عن الموت والمال والعمل الصالح

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

روى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قصة مؤثرة عن سلطان أوصى قبل وفاته بثلاث وصايا، أراد من خلالها توجيه رسائل للناس عن حقيقة الموت، وقيمة المال، وما يبقى للإنسان بعد رحيله عن الدنيا.

3 رسائل عن الموت والمال والعمل الصالح

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن القصة رواها ابن الجوزي، وتدور حول سلطان استدعى قائد جيشه قبل وفاته، وطلب منه تنفيذ ثلاث وصايا؛ الأولى ألا يحمل نعشه سوى أطبائه، والثانية أن تُنثر قطع الذهب والفضة التي جمعها طوال حياته على الطريق إلى قبره، أما الثالثة فكانت أن تُترك يداه خارج الكفن ومتدليتين عند حمله إلى مثواه الأخير.

وأشار الجندي إلى أن قائد الجيش تعجب من هذه الوصايا، وسأل السلطان عن الحكمة منها، فأوضح أن وصيته الأولى تهدف إلى أن يرى الناس أن الأطباء، رغم علمهم ومحاولاتهم، لا يستطيعون منع الموت إذا جاء أجله، وأن الطبيب يصف الدواء، لكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، خالق الأرض والسماوات.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الوصية الثانية تحمل رسالة مفادها أن الأموال والذهب والجواهر التي قضى الإنسان عمره في جمعها لن ترافقه إلى قبره، بل ستبقى في الدنيا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد؛ يرجع أهله وماله ويبقى عمله».

ولفت الشيخ خالد الجندي إلى أن الوصية الثالثة، وهي إخراج يدي السلطان من الكفن، كانت تهدف إلى تذكير الناس بأن الإنسان يغادر الدنيا خالي اليدين، كما جاء إليها، فلا يأخذ معه شيئًا من أمواله وممتلكاته، وإنما يترك كل ما جمعه خلفه، ولا يبقى له إلا عمله.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقول الله تعالى: «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ»، موضحًا أن القصة تحمل ثلاث رسائل أساسية؛ أن الشفاء بيد الله وحده، وأن المال لا يصاحب صاحبه إلى قبره، وأن الإنسان يرحل من الدنيا دون أن يحمل معه إلا عمله، داعيًا الله أن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 3 رسائل عن الموت والمال والعمل الصالح خالد الجندي يروي وصية سلطان قبل وفاته

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