سيدات طائرة الزمالك يهزمن الصيد بثلاثية في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بنادي الزمالك الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على الصالة المغطاة في نادي الصيد بالدقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026-2027.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 17 لصالح الزمالك.

25 - 14 لصالح الزمالك.

25 - 13 لصالح الزمالك.

وكان فريق الزمالك قد فاز على “الشمس” و"وادي دجلة" بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، في الجولتين السابقتين من الدور ذاته بالبطولة.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أندية وادي دجلة والشمس والصيد.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الصيد في الجولة الأولى من الدور الثاني، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.