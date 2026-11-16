أحمد البنا أمام زراعة النواب: السوق ينظم نفسه بنفسه.. وأحذر من التدخل في سوق بيض المائدة

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أن تحقيق التوازن في قطاع الدواجن يمثل ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، لمناقشة أزمة صناعة الدواجن ومنظومة إنتاج وتصدير بيض المائدة.

البنا: لا يجب التدخل لتحجيم السوق أو منع استيراد أمهات البياض

واستعرض البنا أسباب أزمة بيض المائدة خلال العامين الماضيين، موضحًا أن الارتفاع الكبير في الأسعار آنذاك جاء نتيجة عجز حقيقي في المعروض، ما دفع المربين والمنتجين إلى التوسع في المزارع وزيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة مع ارتفاع سعر كتكوت البياض إلى مستويات تراوحت بين 80 و90 جنيهًا.

وشدد على ضرورة عدم تدخل الوزارة لتحجيم السوق أو منع استيراد أمهات البياض، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب كفيلة بضبط الأسواق.

وقال: «السوق ينظف نفسه بنفسه، والشركات والاتحاد هم الأقدر على قراءة احتياجات السوق، والمواطن في النهاية هو المستفيد الأول من زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار».

إشادة بفتح أسواق خارجية أمام البيض المصري

وفي ملف التصدير، أشاد النائب بجهود وزارة الزراعة والحجر البيطري في فتح أسواق خارجية أمام البيض المصري، بعد سنوات من الحظر في عدد من دول الخليج، بينها الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، إلى جانب معظم الدول الأفريقية.

البنا: تأمين احتياجات السوق المحلي أولوية وقت الأزمات

وأكد عضو مجلس النواب أن أوقات الحروب والأزمات العالمية تتطلب الحفاظ على المخزون المحلي من السلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات السوق الداخلي أولًا، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الغذاء للمواطنين.