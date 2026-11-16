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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. كريستال بالاس يعلن تعيين توماس فرانك مدربا للفريق حتى 2029

توماس فرانك
توماس فرانك
أ ش أ

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي رسمياً، اليوم "الاثنين"، تعيين توماس فرانك مدرباً جديداً للفريق.

كان النادي قد أعلن في وقت سابق إقالة الفرنسي بيير ساج بسبب تدهور نتائج الفريق واحتلاله للمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وأفاد النادي -في بيان رسمي- بأن فرانك (53 عاماً) وقّع عقداً ليصبح مدرباً للنسور حتى يونيو 2029، مشيراً إلى أن فرانك يتمتع بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له تولي مهام تدريبية في كل من برينتفورد وتوتنهام هوتسبير، وترك بصمة استثنائية مع برينتفورد، حيث قاد الفريق للصعود من دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020/2021.

ونجح فرانك في ترسيخ مكانة برينتفورد ضمن أندية النخبة، محققاً مراكز متتالية في المواسم الثلاثة التالية (المركز 13، ثم التاسع، ثم السادس عشر).

وفي موسم 2024/2025، نجح فرانك مجدداً في قيادة الفريق لإنهاء الموسم في النصف العلوي من جدول الترتيب، كما قاد الفريق الملقب ب "النحل" لتحقيق سلسلة مميزة تلقى فيها الفريق هزيمة واحدة في آخر ثماني مباريات بالدوري.

ونال فرانك إشادة واسعة في موسمه الأخير في غرب لندن؛ إذ تفوق برينتفورد تحت قيادته هجومياً على جميع فرق الدوري باستثناء أربعة أندية فقط، مما أهله للترشح لجائزة "مدرب العام" في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى توتنهام هوتسبير.

وقبل مسيرته في إنجلترا، تولى فرانك تدريب منتخبات بلاده (الدنمارك) في مختلف الفئات العمرية، كما درب نادي بروندبي الدنماركي، وقاده لإنهاء المواسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، مما ضمن للفريق التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس النادي ستيف باريش: "يسعدني جداً الترحيب بتوماس في كريستال بالاس.. إنه يمتلك سجلاً حافلاً في بناء فرق قوية قادرة على تحقيق الانتصارات، بالإضافة إلى قدرته على تطوير اللاعبين، مما يجعله الخيار الأمثل لنادينا".. مؤكداً ثقته بأن خبرة توماس الواسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز ستساعدنا على تحقيق أهدافنا فيما تبقى من الموسم.

من جانبه، قال توماس فرانك: "إنه لشرف كبير أن أكون هنا وأتولى مسؤولية هذا النادي الرائع.. أتطلع حقاً لهذه المهمة.. كريستال بالاس نادٍ عريق وبارز في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.. سأبذل قصارى جهدي لدعم اللاعبين وجميع العاملين في النادي، وأنا متشوق جداً للقائهم".

وسيضم الجهاز الفني لفرانك كلاً من مساعد المدرب الحالي بادي مكارثي، ومدرب حراس المرمى آندي كوي، الذي سبق له العمل معه في برينتفورد وسيتم الإعلان عن أسماء أعضاء آخرين في الطاقم الفني لفرانك في الوقت المناسب.

نادي كريستال بالاس الإنجليزي مدرباً جديداً للفريق إقالة الفرنسي بيير ساج

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