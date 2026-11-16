 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

يواجه الأشخاص الذين يعملون خلال ساعات الليل تحديات صحية متعددة، خاصة مع اضطرارهم إلى النوم خلال النهار والاستيقاظ في أوقات لا تتوافق مع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم، وهو ما قد يؤثر على جودة النوم ومستويات التركيز والطاقة.

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟

وتحدث الساعة البيولوجية عن طريق نظام داخلي ينظم مواعيد النوم والاستيقاظ، ويتأثر بصورة أساسية بالتعرض للضوء والظلام، لذلك فإن تغيير مواعيد العمل باستمرار قد يجعل الجسم يواجه صعوبة في التكيف مع هذا الاختلاف.

ووفقا لإرشادات حديثة صادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب النوم في أكتوبر 2026، فإن التعامل مع اضطرابات النوم المرتبطة بالعمل بنظام الورديات يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقليل النعاس وتحسين جودة النوم.

التعرض للضوء خلال ساعات العمل..

يساعد التعرض للضوء الساطع خلال الوردية الليلية بعض الأشخاص على تحسين اليقظة وتقليل الشعور بالنعاس، خاصة الذين يعانون من اضطرابات النوم المرتبطة بالعمل الليلي.

الحصول على قيلولة قبل الوردية..

تشير الإرشادات إلى إمكانية الاستفادة من القيلولة قبل بدء العمل الليلي، للمساعدة في تقليل الشعور بالإرهاق، مع ضرورة منح الجسم وقتا كافيا لاستعادة اليقظة قبل القيادة أو ممارسة الأنشطة التي تحتاج إلى تركيز.

تنظيم مواعيد النوم..

يعد الحفاظ على مواعيد نوم ثابتة خلال فترات العمل الليلي من العوامل المهمة للمساعدة على تكييف الساعة البيولوجية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعملون بنظام الورديات الليلية لفترات منتظمة.

الانتباه إلى تناول الكافيين..

يمكن أن يساعد الكافيين قبل الوردية أو خلالها على تقليل النعاس، لكن تناوله بالقرب من موعد النوم قد يجعل الدخول في النوم أكثر صعوبة ويؤثر على جودته.

اختيار وجبات خفيفة خلال الليل..

توصي الإرشادات بالنظر في تناول وجبة خفيفة بدلا من وجبة كاملة أثناء الوردية الليلية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من النعاس واضطرابات النوم المرتبطة بالعمل.

وتؤكد التوصيات أن هذه الإجراءات لا تناسب جميع الأشخاص بالطريقة نفسها، كما أن العاملين بنظام الورديات المتغيرة باستمرار قد يجدون صعوبة في تكييف ساعتهم البيولوجية بصورة كاملة.

وفي حالة استمرار الأرق أو النعاس الشديد رغم تنظيم مواعيد النوم، ينصح باستشارة طبيب متخصص في اضطرابات النوم لتقييم الحالة وتحديد الطريقة المناسبة للتعامل معها.