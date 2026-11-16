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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | تويوتا C-HR 2027 الجديدة تنطلق بمحركات كهربائية.. لوتس إسبريت الهجين بقوة 1000 حصان

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعزز تويوتا تواجدها عالميًا من خلال تقديم تويوتا C-HR 2027 الكهربائية بالكامل، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

كشفت سانريفاتي الهولندية عن سيارتها الجديدة ONE، التي تستهدف المشاركة على حلبات السباق، حيث تقدم من خلالها تصورًا مختلفًا لفئة السيارات الخارقة، لا يعتمد على زيادة القوة أو السرعة وحدهما، وإنما يركز بصورة أساسية على تغيير الطريقة التي يتفاعل بها السائق مع السيارة أثناء القيادة.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إسبريت الهجين موديل 2028، وتنتمي إسبريت الهجين لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كشفت شركة فولكس واجن عن طرازها الجديد فولكس واجن تي روك R، وتنتمي تي روك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا C HR تويوتا C HR 2027 محركات كهربائية سانريفاتي One ONE المخصصة للسباقات سيارات كهربائية 2027 لوتس إسبريت الهجين فولكس واجن تي روك R واجن تي روك R

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