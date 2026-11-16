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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سانريفاتي تكشف عن نسخة ONE المخصصة للسباقات

سانريفاتي ONE
سانريفاتي ONE
صبري طلبه

كشفت سانريفاتي الهولندية عن سيارتها الجديدة ONE، التي تستهدف المشاركة على حلبات السباق، حيث تقدم من خلالها تصورًا مختلفًا لفئة السيارات الخارقة، لا يعتمد على زيادة القوة أو السرعة وحدهما، وإنما يركز بصورة أساسية على تغيير الطريقة التي يتفاعل بها السائق مع السيارة أثناء القيادة.

وضعية قيادة مستوحاة من الدراجات النارية

تتمثل أبرز ملامح السيارة في نظام أطلقت عليه اسم Apex Position، ويعتمد على وضعية قيادة تجعل جسم السائق مائلًا إلى الأمام، مع توجيه الرأس والذراعين نحو مقدمة السيارة، بدلًا من الجلوس التقليدي الذي اعتادت عليه السيارات الرياضية والخارقة.

واستوحت سانريفاتي هذه الفكرة من وضعية راكبي الدراجات النارية، بهدف تقريب السائق من مركز التوجيه ومنحه مجال رؤية مختلفًا خلال القيادة على الحلبة.

سانريفاتي ONE 

وتقول الشركة إن هذه الهندسة تساعد على توسيع مساحة الحلبة التي يستطيع السائق رؤيتها، مستندة إلى مقارنات أجرتها باستخدام المحاكاة مع مجموعة من السيارات الرياضية والخارقة.

وتشير نتائجها إلى إمكانية رؤية مساحة أكبر من مسار السباق، لكن مدى تأثير ذلك فعليًا على أوقات اللفات والتحكم بالسيارة سيظل مرتبطًا بالاختبارات العملية التي لم تكتمل بعد.

سانريفاتي ONE 

محرك V10 بقوة مستهدفة 800 حصان

تعتمد ONE على محرك V10 بسعة 5.5 لتر من تطوير Judd المتخصصة في محركات السباقات، وتستهدف المنظومة الوصول إلى قوة تبلغ 800 حصان عند 9,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يقارب 700 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة تسلسلي من 6 سرعات تقدمه Hewland، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية. 

سانريفاتي ONE 

تصميم سانريفاتي ONE 

تستند السيارة سانريفاتي ONE إلى هيكل أحادي مصنوع من ألياف الكربون، مع وزن جاف مستهدف يبلغ نحو 1,100 كيلوجرام، كما تشمل التجهيزات الهندسية نظام تعليق رياضيًا يعتمد على أذرع مزدوجة، إلى جانب مكابح كربونية من AP Racing وعجلات مغنيسيوم مطروقة من Braid، مزودة بإطارات رياضية.

سانريفاتي الهولندية سيارة سانريفاتي السيارة الخارقة سانريفاتي سانريفاتي ONE سيارة سانريفاتي ONE

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