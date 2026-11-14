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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 535 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

أرخص السيارات في مصر
أرخص السيارات في مصر
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، التي تختلف من ناحية الأداء الفني والتقني، إلى جانب تنوع التصميمات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، وهي نقطة مهمة تشغل بال الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تعتمد شيري اريزو 5 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، يبدأ سعر السيارة من 705,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 898,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

حصلت السيارة شيفروليه أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 804,900 جنيه إلى 829,000 جنيه.

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