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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزادات السيارات .. فيراري دايتونا SP3 تباع بسعر مذهل

فيراري دايتونا SP3
فيراري دايتونا SP3
صبري طلبه

سجلت سيارة فيراري دايتونا SP3 حضورًا لافتًا في سوق السيارات الخارقة النادرة، بعدما بيعت خلال إحدى جلسات المزادات العالمية التي نظمتها دار Broad Arrow في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، مقابل مبلغ تجاوز التوقعات، لتسجل بذلك أعلى قيمة بيع لهذا الطراز حتى الآن. 

وجاءت السيارة المعروضة ضمن مجموعة النسخ النادرة من دايتونا SP3، حيث تميزت بطلاء خارجي باللون الأخضر Verde Francesca، وهو ما منحها مظهرًا مختلفًا عن الألوان الأكثر انتشارًا في سيارات فيراري الرياضية، كما لعبت حالتها وعدد الكيلومترات المحدود الذي قطعته دورًا مهمًا.

فيراري دايتونا SP3 

فيراري دايتونا SP3 والمسافة 

من أبرز العوامل التي ميزت سيارة فيراري دايتونا SP3 التي ظهرت في مزاد لاس فيجاس، انخفاض المسافة الإجمالية التي قطعتها، إذ سجل عدادها نحو 81 ميلًا فقط، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن النسخ التي احتفظت بحالة استخدام محدودة، وهو عنصر يحظى بأهمية كبيرة لدى هواة اقتناء السيارات النادرة.

فيراري دايتونا SP3 

محرك وأداء فيراري دايتونا SP3

دعمت فيراري دايتونا SP3 بمحرك بنزين V12 بسعة 6.5 لتر، يعمل بنظام السحب الطبيعي للهواء، دون الاستعانة بشواحن توربينية أو منظومة دفع هجينة، ويستطيع هذا المحرك أن ينتج قوة إجمالية قدرها 829 حصانًا، ليقدم أداءً رياضيًا يتناسب مع مكانة السيارة ضمن فئة الطرازات الخارقة التي تنتجها العلامة الإيطالية.

فيراري دايتونا SP3 

ويتصل المحرك بمنظومة نقل حركة مصممة للاستجابة السريعة، مع التركيز على الاستفادة من القوة الناتجة عن الأسطوانات الاثنتي عشرة. ويعكس اختيار محرك V12 توجه فيراري نحو الحفاظ على أحد أبرز عناصر هويتها الميكانيكية، خاصة في السيارات المخصصة لهواة الأداء التقليدي، الذين يفضلون المحركات الكبيرة ذات السحب الطبيعي وصوتها المميز.

فيراري دايتونا SP3 

فيراري دايتونا SP3 بهذا السعر

شهدت جلسة المزاد منافسة انتهت باستقرار سعر البيع عند 18.54 مليون دولار أمريكي، لتسجل السيارة أعلى قيمة وصلت إليها نسخة من فيراري دايتونا SP3 في المزادات. 

وتؤكد الصفقة استمرار حضور فيراري في سوق السيارات الخارقة القابلة للاقتناء، حيث لم تعد بعض طرازاتها تقتصر على كونها سيارات عالية الأداء، بل أصبحت أيضًا قطعًا نادرة تحظى باهتمام هواة جمع السيارات حول العالم. 

فيراري دايتونا دايتونا SP3 فيراري دايتونا SP3

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