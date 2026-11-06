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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نفاذ سيارات فيراري لوتشي الخارقة.. فكم يبلغ سعرها ؟

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
صبري طلبه

تعد فيراري لوتشي واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم، لكنها لا تدخل المنافسة اعتمادًا على أرقام الأداء وحدها، إذ تحمل أهمية خاصة باعتبارها أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة الإيطالية. 

ونجحت السيارة في جذب اهتمام الكثير من محبي السرعة وعلامة الحصان الواثب بصورة لافتة، بعدما أكدت فيراري اكتمال حجوزات جميع الوحدات التي تخطط لبيعها خلال عام 2027.

تصميم فيراري لوتشي

أثار تصميم السيارة غير التقليدي نقاشات واسعة، خصوصًا أنها تبتعد بصريًا عن الملامح المعتادة للسيارات الرياضية التي اشتهرت بها الشركة، لكن الرئيس التنفيذي لفيراري، بينيديتو فينيا، أوضح أن الانطباعات تتغير عندما يتم مشاهدة السيارة على أرض الواقع.

فيراري لوتشي

وتكشف هذه التجربة عن اختلاف واضح بين ردود الفعل عبر المنصات الرقمية وتقييم المشترين بعد مشاهدة السيارة عن قرب، وهو ما تراهن عليه فيراري خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع استعدادها لتنظيم تجارب قيادة خلال عام 2027.

فيراري لوتشي محجوز بالكامل 

أكدت فيراري أن جميع السيارات التي تخطط لتوفيرها خلال عام 2027 أصبحت محجوزة، دون الكشف عن العدد الإجمالي للوحدات المستهدفة خلال هذه الفترة، وأوضح فينيا أن الراغبين في الحصول على السيارة عليهم توقع فترة انتظار إضافية تصل إلى عام، وهو ما يعني انتقال بعض الطلبات الجديدة إلى عام 2028.

فيراري لوتشي

ومن المقرر أن تبدأ أولى عمليات التسليم قبل نهاية عام 2026، على أن تتوسع وتيرة تسليم السيارات تدريجيًا خلال العام التالي، وترتبط هذه المرحلة أيضًا ببدء تشغيل منشأة الإنتاج الجديدة المخصصة للمكونات الكهربائية، والتي تشمل المحركات والبطاريات وتجميع الأنظمة الرئيسية للسيارة. 

محركات فيراري لوتشي والأداء

تستند فيراري لوتشي إلى منظومة دفع كهربائية تضم أربعة محركات، وتصل القوة الإجمالية القصوى إلى 1,050 حصانًا، بما يعادل نحو 772 كيلوواط، وتوفر هذه البنية نظام دفع رباعي متطورًا يسمح بالتحكم في توزيع العزم بصورة مستقلة.

فيراري لوتشي

وتعتمد المنظومة على بطارية بسعة إجمالية تبلغ 122 كيلوواط ساعة، مع بنية كهربائية بجهد 800 فولت، وتصل قدرة الشحن القصوى إلى 350 كيلوواط، وتستهدف فيراري توفير مدى قيادة يتجاوز 530 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية.

سعر فيراري لوتشي في الأسواق العالمية

تبدأ أسعار فيراري لوتشي في السوق الأمريكية من 560,800 دولار.

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