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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر جيلي GX3 برو موديل 2026 في السعودية

جيلي GX3 برو موديل 2026
جيلي GX3 برو موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي جيلي GX3 برو موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، وتعد من الطرازات الاقتصادية التي تقدمها العلامة الصينية في السوق السعودي، مع تقديمها عبر باقة من التجهيزات.

أبعاد جيلي GX3 برو موديل 2026 

تأتي جيلي GX3 برو بأبعاد خارجية تشمل طولًا يبلغ 4,005 مم، وعرضًا يصل إلى 1,760 مم، وارتفاعًا قدره 1,575 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,480 مم. 

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية تعمل بتقنية الهالوجين، مع إضاءة نهارية ومصابيح خلفية بتقنية LED، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي المرايا الجانبية بخاصيتي الضبط الكهربائي والتدفئة.

جيلي GX3 برو موديل 2026 

محرك جيلي GX3 برو موديل 2026 

تعتمد جيلي GX3 برو 2026 على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 102 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 140 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام دفع FWD، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 14.9 كم لكل لتر.

جيلي GX3 برو موديل 2026 

تجهيزات جيلي GX3 برو موديل 2026

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، فيما تعتمد السيارة على شاشة مركزية قياس 8 بوصات لنظام المعلومات والترفيه، تدعم الاتصال عبر البلوتوث وعكس شاشة الهاتف، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات.

جيلي GX3 برو موديل 2026 

وتحتوي لوحة القيادة على شاشة عدادات صغيرة قياس 3.5 بوصة لعرض بيانات السيارة، كما تأتي بنظام تكييف إلكتروني، وتضم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

سعر جيلي GX3 برو موديل 2026 في السعودية

تقدم جيلي GX3 برو موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 57,845 ريالًا سعوديًا.

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