الداخلية تكشف إدعاءات سيدة باستقطاب شخص للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب خارج البلاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر قيام أحد الأشخاص بإستقطاب الفتيات بمواقع التواصل الإجتماعى لممارسة الأعمال المنافية للآداب خارج البلاد.







بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 25/ أكتوبر المنقضى تواصل معها أحد الأشخاص على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وأخبرها بتوافر فرصة عمل بإحدى الدول وطلب بياناتها الشخصية فرفضت ذلك إعتقاداً منها قيامه بإستقطاب الفتيات لممارسة الأعمال لمنافية للآداب خارج البلاد ، وعقب ذلك قامت بنشر مقطع الفيديو على النحو المُشار إليه بصورة تمثل إساءة للسيدات "مستخدمة أحد التطبيقات لتعديل الوجه" بقصد زيادة نسبة المشاهدات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









