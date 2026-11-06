محاكمة 3 متهمين في خلية العجوزة الإرهابية.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 7 نوفمبر 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 3418 لسنة 2026 جنايات العجوزة.

محاكمة 3 متهمين بخلية العجوزة الإرهابية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين الثاني والثالث لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بتمويل الإرهاب، ووجه لجميع المتهمين تهمة تبادل الرسائل والتكليفات عبر برنامج التيلجرام.