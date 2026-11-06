أشرف نصار: الأهلي لم يطلب ضم محمود الجزار.. ولا صحة لرحيل الرمادي

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، وكل ما يتردد بشأن وجود عرض من الأهلي، ليس له أساس من الصحة.

وقال أشرف نصار في تصربحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

لم نتلق أي عروض حتى الآن بشأن رحيل محمود الجزار، وكل ما يتم تداوله بشأن طلب نادي البنك الأهلي الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب، غير صحيح، ولم نناقش مسألة رحيل أي من لاعبي الفريق.

وتابع: أيمن الرمادي مستمر مع البنك الأهلي بشكل طبيعي، ولم نناقش فكرة رحيله من الأساس، فهو أحد أفضل المدربين في الدوري الممتاز، والوعكة الصحية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة لن تمنعه من استكمال مسيرته مع الفريق.